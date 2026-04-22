Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920 büyük bir tarihi başarıya imza atmış. Yaşanan onca zorluğa rağmen İtilaf Devletleri'nin baskılarına karşı, halkın seçtiği temsilciler Ankara'da bir araya gelmiş ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini tüm dünyaya ilan etmiştir.

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmış olmasıdır. İstanbul'un işgal edilerek Meclis-i Mebusan'ın kapatıldığı dönemde Anadolu'da bir direniş başlamış ve bu direnişin bir sonucu olarak Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısı ile Ankara'da bir meclis toplanmıştı.

Bugün bile coşkuyla devam eden o süreç, Milletvekili seçimleriyle, Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başladı. Ardından Mustafa Kemal Paşa'nın 21 Nisan'daki genelgesiyle meclisin açılacağı tarih duyuruldu ve seçilen milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istendi. Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da belirlenen 337 milletvekilinden 115'inin katılabildiği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

23 Nisan 1920'de, Türkiye'nin işgal altında olduğu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele hareketi kapsamında TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti egemenliğini ilan etmiş ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme kararlılığını ortaya koymuştur.

Dünyada Çocuklara İthaf Edilen İlk ve Tek Bayram

Atatürk'ün çocuk sevgisinin ne denli büyük olduğunun en iyi örneklerinden biri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmesidir. Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olan bu özel gün, Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin simgesidir.

