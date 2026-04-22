Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde, sanal bahisle mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) yürütücülüğünde gerçekleştirilen programda, sanal bahisle mücadelenin toplumsal farkındalık ve ortak sorumlulukla mümkün olacağı vurgulandı.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Moderatör Şeref Malkoç, sanal bahis ağlarının aile yapısını tehdit ettiğine dikkat çekerek kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret etti. Vali Osman Varol ise yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek ailelerin bilinçli yaklaşımının önemini vurguladı.

Programda, hukuki, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla sanal bahis konusu ele alınırken toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.