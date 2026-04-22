Adıyaman'da, tarımsal üretimi desteklemek ve deprem sonrası üretim şartlarını iyileştirmek amacıyla çiftçilere zirai alet ve ekipman desteğinde bulunuldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üreticilere 230 budama makası ile 23 basınçlı sulama sistemi dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle yürütülen 'Meyve üretim alanlarında mekanizasyon ve sağlıklı üretim şartlarının sağlanması projesi' kapsamında 193 çapa makinesi, 74 zeytin silkeleme makinesi ve 43 dal öğütme makinesi üreticilere verildi.

Projeler kapsamında ayrıca 19 bin 305 metrekare dut toplama filesi ile 99 bin metrekare bağ gölgeleme filesi olmak üzere toplam 118 bin 305 metrekare file desteği sağlandı.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Varol, 'Depremle birlikte çok büyük acılar yaşadık. Ancak bu toprakları terk etmedik. Çiftçimiz de üretimden vazgeçmedi. Bugün verdiğimiz her destek sadece bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın ve umudu büyütmenin en güçlü göstergesidir. Varol, sağlanan desteklerin Adıyaman'da tarımı daha da güçlendireceğini ifade ederek, 'Üreticimizin emeğine güç katacak bu desteklerin tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.