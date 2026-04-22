Dünyaca ünlü yazar Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. Tek kişilik performansın sahneleneceği oyun, farklı bir yorumla tiyatroseverlere sunulacak.

'MG İnşaattan Sanata Büyük Destek'

Oyunun ana sponsorluğunu MG İnşaat kurucusu, inşaat mühendisi ve iş insanı Muharrem Geçer üstlendi. Geçer, sanata verilen desteğin önemine dikkat çekerek, kültür ve edebiyata yapılan her yatırımın memlekete hizmet olduğunu vurguladı. Gençlerin sanatın tüm dallarına ilgi duymasını önemsediklerini belirten Geçer, sanatın yanında durmanın ve sanatçıyı desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen, aynı zamanda oyuncu ve eğitimci olan Mehmet Atci, tek kişilik performansıyla sahne alacak. Alışılagelmişin dışında bir uyarlama hazırladıklarını belirten Atci, tiyatroseverleri oyuna davet etti.

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ, Hoca Nasreddin Lokantası ve Perre Haber Ajansı da etkinliğin yan sponsorları arasında yer aldı.

1842 yılında kaleme alınan Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri', tek perdelik ve tek kişilik bir tiyatro oyunu olarak sahneleniyor.

Bilet Satış Noktaları:

Anka Kültür Cafe

Hoca Nasreddin Lokantası (Altınşehir Şubesi)

Gölge Sanat Akademisi

Biletinial

Toplu bilet ve gişe işlemleri için 0537 349 31 50 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

