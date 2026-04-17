Adıyamanlı gazeteci, yazar ve şair Fahrettin Çelik, Adana'da yaşayan Adıyamanlı okuyucularıyla bir araya geldi. Adana Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, kentte yaşayan Adıyamanlılar tanışma, kaynaşma ve kültürel değerlerini yaşatma amacıyla buluştu. Dernek binasında gerçekleştirilen programda katılımcılar, çiğköfte ikramı ve Adıyaman yöresine ait türküler eşliğinde harfane kültürünü yaşattı.

Etkinlik kapsamında Adıyaman'dan davet edilen Fahrettin Çelik, katılımcılarla söyleşi yaparak eserleri ve Adıyaman'ın kültürel yapısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Programda şiirler de seslendiren Çelik, daha sonra kitaplarını imzalayarak hemşerileriyle sohbet etti.

Söyleşide, toplumda yer edinmiş bazı gelenek ve törelerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, bu tür uygulamaların sosyal hayat üzerindeki etkilerine değindi. İnsanların bir araya gelmesinin ve toplumsal bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Adana Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Öztürk ise Adıyamanlıların gurbette de kültürlerini yaşatmaya devam ettiğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

