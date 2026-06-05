Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi kurslarında üretilen el emeği göz nuru çalışmalar düzenlenen yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Akçakale Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin özveriyle hazırladığı birbirinden değerli ürünler büyük ilgi gördü.

El Emeği Ürünler Beğeni Topladı

Sergide; el sanatları, giyim üretimi, dekoratif çalışmalar ve çeşitli branşlarda hazırlanan eserler ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı. Kursiyerlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerin somut çıktıları olan ürünler, eğitim faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ADEM Kursiyerleri de Sergide Yer Aldı

Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunan Akçakale Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların üretime katılımını destekleyerek kurs süreçlerinde aktif rol aldı. ADEM bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar da sergide yer alarak ziyaretçilerden tam not aldı.

Amaç Üretime ve Aile Ekonomisine Katkı Sağlamak

Akçakale Kaymakamlığı'nın himayelerinde yürütülen kurs faaliyetleri sayesinde vatandaşların yeni beceriler kazanması, üretime katılması ve aile ekonomisine katkı sağlaması hedeflenirken, yıl boyunca ortaya çıkan başarılı çalışmalar sergi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, eğitim ve üretimi bir araya getiren kursların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirterek, emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere, Akçakale Kaymakamlığı'na ve Akçakale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PERRE