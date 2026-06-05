Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 28 bin 630 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda MAŞTİ Otogarı'nda bir ticari taksi üzerinde yapılan kontrollerde 28 bin 630 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheliler gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PERRE