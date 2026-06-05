TEMA Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek, çözüm için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın bu yılki '#İklimİçinŞimdi' çağrısının, iklim krizine karşı acil ve kararlı adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

'En Ağır Yükü En Az Sorumlular Taşıyor'

İklim krizinin etkilerinin derinleştiğine dikkat çekilen açıklamada, krizden en az sorumlu olan toplulukların en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, 'İklim krizinin etkileri derinleşirken, krizden en az sorumlu olan topluluklar en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kuraklık, seller ve aşırı hava olayları Şanlıurfa'da da tarımsal üretimi ve yaşam alanlarını doğrudan etkilemektedir' ifadelerine yer verildi.

'Kömürden Çıkış ve Adil Geçiş Şart'

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, iklim kriziyle mücadelede kömürden çıkışın temel adımlardan biri olduğu vurgulanarak, 'Kömürden çıkış iklim krizine karşı temel adımlardan biridir. Ancak bu dönüşüm, yerel halkın ve çiftçilerin korunmasını sağlayan adil geçiş politikaları ile desteklenmelidir' denildi.

'Doğayı Korumadan İklim Kriziyle Mücadele Edilemez'

Ormanlar, tarım alanları ve su varlıkları üzerindeki baskının giderek arttığına işaret edilen açıklamada, doğal varlıkların korunmasının iklim krizine karşı dayanıklılığı artıracağı belirtildi.

Açıklamada, 'Ormanlar, tarım alanları ve su varlıkları üzerindeki baskılar, iklim krizine karşı dayanıklılığımızı zayıflatmaktadır. Şanlıurfa'da su kaynaklarının korunması ve tarım alanlarının sürdürülebilir yönetimi, iklim mücadelesinin en kritik unsurlarındandır' ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Öztürkmen: 'Çiftçilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'

TEMA Vakfı Şanlıurfa İl Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de açıklamasında bölgede yaşanan kuraklık ve tarımsal üretim kayıplarına dikkat çekerek, 'TEMA Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak, iklim krizinin bölgemizde yarattığı kuraklık ve tarımsal üretim kayıplarına karşı çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Su verimliliğini artıran modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve doğal varlıklarımızın korunması, hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin geleceği için hayati önemdedir' dedi.

'İklim İçin Şimdi Harekete Geçilmeli'

Açıklamanın sonunda iklim krizinin yalnızca doğayı değil, yaşam hakkını, üretimi ve toplumsal adaleti de tehdit ettiği vurgulanarak, 'İklim krizi yalnızca doğayı değil; yaşam hakkını, üretimi ve toplumsal adaleti de tehdit etmektedir. Türkiye'nin kömürden çıkış ve adil geçiş konusunda somut adımlar atması, aynı zamanda ormanları, tarım alanlarını ve su varlıklarını koruyan politikaları güçlendirmesi gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE