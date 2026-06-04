Gazetecilik mesleğinin yanı sıra spor, sanat, kültür ve siyaset alanlarında kaleme aldığı yazı ve kitaplarla tanınan Ekrem Arpak'ın yeni eseri yayımlandı. Yazarın 28'inci kitabı olan 'M.K.G Babasının Oğlu 2 - Bir Şehrin Uyanışı', yayımlandığı ilk günlerden itibaren okuyucuların ilgisini çekti.

'Bir lider ve bir şehrin değişim hikâyesi'

Kitapta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın siyasi yaşamı, yerel yönetim anlayışı ve Şanlıurfa'da ortaya koyduğu yönetim vizyonu ele alınıyor. Eserde aynı zamanda Şanlıurfa'nın son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci de çeşitli yönleriyle değerlendiriliyor.

'Bir liderin vizyonu ile bir şehrin uyanış hikâyesi' sloganıyla tanıtılan kitapta, Mehmet Kasım Gülpınar'ın yerel yönetim anlayışının kent üzerindeki etkileri, belediyecilik uygulamaları ve şehir yönetimine ilişkin yaklaşımları okuyucuya aktarılıyor.

'Seçim analizleri ve yerel siyaset değerlendirmeleri'

Arpak'ın eserinde 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri de geniş yer buluyor. Kitapta Şanlıurfa yerel siyasetinin dinamikleri, seçim süreçleri, kamuoyuna yansıyan ve yansımayan gelişmeler ile kentin kronikleşen sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Yazarın gözlem ve analizlerinin yanı sıra çeşitli çözüm önerilerinin de bulunduğu eser, biyografik inceleme, kent tarihi ve siyasi analiz özelliklerini bir arada taşıyor.

'İmza günü 6 Haziran'da'

Ekrem Arpak, yeni kitabının tanıtımı kapsamında 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Adıyaman'da düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Eski Kapalı Yüzme Havuzu karşısında gerçekleştirilecek etkinlikte Arpak, kitaplarını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek.

Şanlıurfa'nın yakın dönem siyasi tarihine, Mehmet Kasım Gülpınar'ın siyasi serüvenine ve kentte yaşanan dönüşüm sürecine ışık tutan kitabın, bölge siyaseti ve yerel yönetimlere ilgi duyan okuyucular tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE