Adıyaman'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Adıyaman MotoFest 2026, 15-17 Mayıs tarihleri arasında Beşpınar Marina Tesisleri'nde düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde motosiklet gösterileri, konserler, yöresel lezzet stantları ve rehberli sürüş turları yer alacak.

Festivalin ilk gününde rock müziğin sevilen grubu Zakkum sahne alacak. 15 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek konserde grup, sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.

İkinci gün ise, yine rock müziğin sevilen grubu maNga sahneye çıkacak. 16 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde grup, geniş repertuvarıyla katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak.

Festivalin üçüncü gününde ise Adıyamanlı genç sanatçı Aynur Polat sahne alacak. 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konserde Polat, dinleyicilerle buluşacak.

Beşpınar Marina Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Adıyaman MotoFest 2026'nın, Adıyaman ve çevre illerden yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

