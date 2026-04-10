Adıyaman'da Adıyaman Valiliği Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Adıyaman'da çelenk sunma töreni düzenlendi. Adıyaman Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törende, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

