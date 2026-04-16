Adıyaman Kütüphanesi içinde bulunan Kommagene Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve dernek üyelerinin eserlerinden oluşan sergi, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adıyaman fotoğraf ve sinema topluluğu derneği turizm haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere destek vermek amacıyla Adıyaman Kütüphanesi içinde bulunan sergi salonunda kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini yansıtan özel bir resim sergisi açtı

'Sergi 3 gün Boyunca Açık Kalacak'

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Dernek Başkanı Musa Gürbüz, turizm haftası dolayısıyla gerçekleştirdiklerini amaçlarının Adıyaman'ın güzelliklerini ve tarihini doğal güzelliklerini yansıtmak olduğun dile getirerek şunları söyledi;

'Adıyaman genelinde turizm haftası münasebetiyle etkinlikler yapılmakta da bizlerde fotoğraf derneği olarak yapılan etkinliklere destek vermek amacıyla Adıyaman'ın güzelliklerini ve tarihini doğal güzelliklerini yansıtan bir fotoğraf sergisi düzenlemek istedik. Dernek üyelerimizin birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı sergimiz 3 gün oyunca açık kalacak. Bu sergiyle turizm haftası etkinliklere destek vermeyi düşündük' ifadelerini kullandı.

