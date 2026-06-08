Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan 'Bayram Türküleri' konseri, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu türkülerin eşliğinde yaşatmayı amaçlayan konser, TPAO Konferans Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

30 Kişilik Koro Sahne Alacak

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirilecek eserlerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşatılması hedefleniyor. Yaklaşık 30 kişilik koronun sahne alacağı programda, Türk halk müziğinin sevilen türküleri seslendirilecek.

Başkan Tutdere'den Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm vatandaşları konsere davet ederek kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan Tutdere, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu müzik aracılığıyla yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek, vatandaşları bu özel gecede Türk Halk Müziği Korosu ile buluşmaya çağırdı.

Şefliğini Nesrin Aslancan Üstlenecek

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan konserin şefliğini Nesrin Aslancan üstlenecek. Programda Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirilirken, bayramın kültürel atmosferi türkülerle sahneye taşınacak.

TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Bayram Türküleri' konseri, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şefliğini Nesrin Aslancan'ın üstleneceği konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri 30 kişilik koro tarafından seslendirilecek. Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak : PERRE