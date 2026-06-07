Adıyaman'da genç yeteneklerin sahne alacağı etkinlikte müzik ve umut bir araya gelecek.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen 'Her Nota Bir Umut' Liseler ve Ortaokullar Arası Ses Yarışması'nın final heyecanı yaşanacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın büyük finalinde, ortaokul ve lise öğrencileri sahneye çıkarak yeteneklerini sergileyecek. Gençlerin performanslarıyla renk katacağı programda, müzik dolu anların yaşanması bekleniyor.

Adıyaman'da eğitim ve sanatın buluştuğu organizasyonlardan biri olarak öne çıkan yarışma, öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmelerine ve sanatsal yönlerini ortaya koymalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Final programı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe vatandaşların da davetli olduğu bildirildi.

Yetkililer, gençlerin başarılarına ortak olmak ve müziğin birleştirici gücünü birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşları final gecesine katılmaya davet etti.

Kaynak : PERRE