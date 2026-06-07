Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gelen son bilgilere göre Orhan Z. (30) yönetimindeki 27 BEL 938 plakalı hafif ticari araç, Besni istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeyken Sugözü Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü Orhan Z., ile araçta bulunan Yakup Berk (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yakup Berk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Besni Sugözü mevkiinde meydana kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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