Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte Adıyaman'da akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerdeki seyrini korudu.

7 Haziran 2026 itibarıyla Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Adıyaman

Benzin: 65,11 TL

Motorin: 68,64 TL

LPG: 32,44 TL

Bazı büyükşehirlerde ise güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,97 TL

Motorin: 66,33 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,82 TL

Motorin: 66,20 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,92 TL

Motorin: 67,45 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,20 TL

Motorin: 67,72 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak yeniden güncellenebileceği belirtiliyor.

Kaynak : PERRE