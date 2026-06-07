Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte Adıyaman'da akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerdeki seyrini korudu.
7 Haziran 2026 itibarıyla Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Adıyaman
Benzin: 65,11 TL
Motorin: 68,64 TL
LPG: 32,44 TL
Bazı büyükşehirlerde ise güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,97 TL
Motorin: 66,33 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,82 TL
Motorin: 66,20 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 63,92 TL
Motorin: 67,45 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 64,20 TL
Motorin: 67,72 TL
LPG: 31,79 TL
Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak yeniden güncellenebileceği belirtiliyor.
Kaynak : PERRE