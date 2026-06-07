Yapılan görüşmede, iki ülke üniversiteleri arasındaki akademik iş birlikleri ve ortak proje imkanları ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Müsteşar Zhou Meifen ve beraberindeki heyet, Rektör Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Çin'deki üniversitelerle geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, ortak proje çalışmaları ve öğrenci hareketliliğine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Taraflar, yükseköğretim alanında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE