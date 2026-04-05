Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi laboratuvarlarında ve hastanelerinde bilim insanlarıyla geliştirilen ilk molekülün faz 1 çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, 'Bugün faz 1 çalışmalarında çok başarılı olduk. Türkiye ilk defa kendi molekülünü ortaya çıkarma aşamasında' dedi.

Ücretsiz Kanser Taramaları Sürüyor

Bakan Memişoğlu, son bir yılda 7 milyon 700 bin vatandaşın ücretsiz kanser taramasından geçtiğini belirtti. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserleri başta olmak üzere belirli gruplara taramalar aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezleri koordinasyonunda yapılıyor. Taramalar sayesinde 28 bin kişi erken tanı ile tedaviye ulaşabildi.

Bakan Memşoğlu'ndan 40 Yaş Üstüne Önemli Uyarı

Bakan Memişoğlu, kanserde erken teşhisin kritik olduğunu belirterek, 'Kanserde erken teşhis kritik. Özellikle 40 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezleri ve aile hekimliklerinde ücretsiz taramalara davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Mobil Tarama Araçları ve Yapay Zeka

Bakan Memişoğlu, mobil tarama araçlarıyla sahada aktif hizmet verildiğini ve 276 bin kişinin şüpheli olarak değerlendirildiğini açıkladı. Türkiye'de yapay zeka destekli tanı sistemlerinin de kullanıldığını belirten Bakan, 'Türkiye ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek' dedi.

Bilim İnsanlarından Açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, ilacın tümör hücresini doğrudan hedeflediğini, yan etkileri azalttığını ve tedavinin etkinliğini artırdığını söyledi. Sanyal, farklı kanser türleri için araştırmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

TÜBİTAK Desteğiyle Araştırmalar Güçlendi

Sanyal, faz 1 klinik araştırmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendiğini açıkladı. Başarı, Türkiye'nin bilim insanları ve altyapısıyla dünyaya ilk molekülünü sunma yolundaki kritik bir adım olarak değerlendiriliyor

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK