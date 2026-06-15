Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde görev yapan gazeteci Hüseyin Bozkurt, sürüklenen tekne olayıyla ilgili haberin ardından saldırıya uğradığını öne sürdü. Yaşanan olayda gazeteci ve yanında bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

İddiaya göre, Halfeti'de kontrolden çıkarak sürüklenen ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilen tekneye ilişkin haberin kamuoyuna yansımasının ardından bazı kişiler gazeteci Hüseyin Bozkurt'u hedef aldı.

Bozkurt'un iddiasına göre, önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulunan grup daha sonra fiziki saldırıda bulundu. Yaklaşık 20 kişilik grubun gazetecinin aracına zarar verdiği, ardından aracı takip ederek silahla ateş açtığı öne sürüldü.

Saldırı sırasında gazeteci ve araçta bulunan 3 kişi yara almazken, olayın ardından Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidilerek şikayette bulunuldu.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürerken, saldırıya karıştığı iddia edilen kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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