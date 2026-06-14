Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir yapı dekorasyon deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarını etkiledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, depoda ve bazı dairelerde maddi hasar oluştu.

Yangın, Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın giriş katındaki yapı dekorasyon deposunda meydana geldi. İddiaya göre depoda bulunan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yükselen alevler ve yoğun duman üst katlara kadar ulaşırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, öncelikle binada bulunan vatandaşları tahliye ederek güvenliği sağladı.

Ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak daha fazla büyümesini engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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