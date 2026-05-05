UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Adıyaman’daki Nemrut Dağı, mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Turizm sezonunun açılmasının ardından gelen kar yağışı, zirvede dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle doğu terasında kar kalınlığının 10 santimi aştığı bildirildi.

Zirvede Kar Kalınlığı Arttı

Etkili olan yağış sonrası Nemrut Dağı’nın doğu terasında kar kalınlığı 10 santimi geçerken, zirve tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Heykeller Kar Altında

Batı terasında ise kış aylarından kalan karın henüz erimediği, bazı heykellerin hâlâ kar altında bulunduğu görüldü.

Mayısta Kış Manzarası

2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı’nda mayıs ayında görülen kar yağışı, bölgeyi ziyaret edenler için farklı bir manzara oluşturdu.