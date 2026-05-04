Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” fırtınasının ardından eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Kent genelinde öğle saatlerinden sonra etkisini artıran fırtına, kısa sürede hayatı olumsuz etkilerken birçok noktada hasar meydana geldi. Şiddetli yağmur, dolu, hortum ve rüzgarın aynı anda görüldüğü hava olayında cadde ve sokaklar suyla kaplandı, köprü altlarında su birikintileri oluştu. Fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar devrildi ve dereler taştı. Yaşanan olaylarda 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, eğitim kurumlarıyla ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

3 İlçede Eğitime Ara Verildi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Hasar Gören Okullar İçin İnceleme Yapılacak

Valilik açıklamasında, fırtınadan etkilenen okullarda hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ve gerekli düzenlemelerin sağlanacağı ifade edildi. Eğitim kurumlarının güvenli hale getirilmesi için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Öğrenciler Ve Veliler İçin Tedbir

Açıklamada ayrıca öğrenciler ve velilerin durumunun dikkate alındığı belirtilerek, ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelle ilgili gerekli tedbirlerin kurumlar tarafından alınacağı ifade edildi.