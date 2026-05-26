Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında yapılan toplantıya birim amirleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen asayiş hizmetleri kapsamındaki çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi.

Toplantıda, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Birim amirleri tarafından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da değerlendirildi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE