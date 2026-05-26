Adıyaman Valiliği, Kurban Bayramı arifesinde Adıyaman Şehitliği ile Deprem Şehitleri Kabristanı'na ziyaret gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehit kabirlerini ziyaret etti.

ŞEHİTLİKTE DUALAR EDİLDİ

Adıyaman Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarette, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Valiliğin paylaşımında, 'Aziz vatanımız uğruna en kıymetli varlıklarını feda eden kahraman şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. Ziyarette aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi; kabirlere karanfiller bırakıldı' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 'Bu toprakları bizlere vatan kılan, kanlarıyla destan yazıp imanlarıyla tarih inşa eden kahraman şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennetin en güzel köşesi olsun' denildi.

DEPREM ŞEHİTLERİ DE UNUTULMADI

Vali Abdullah Küçük ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti.

Ziyarette depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Valilik açıklamasında, 'Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde deprem şehitlerimizin kabristanı ziyaret edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak deprem şehitlerimiz dualarla yad edildi' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, 'Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatıralarını daima yaşatacağımız deprem şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun' denildi.

Kaynak : PERRE