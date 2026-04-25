

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tarık Tanguroğlu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcısı Değişti

Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken, bu göreve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı. Aynı karar kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu atanırken, Kurul üyeliklerine Halil İbrahim Topçu ile Hatice Çelik getirildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topoğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

TEİAŞ'ta Görev Değişikliği

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünde yapılan değişiklikle, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaldırım ile Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığına Serhat Metin atanırken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Özkaya, Mustafa Pustu ve Süleyman Önel getirildi.

Ticaret Bakanlığında Görevden Almalar

Ticaret Bakanlığında Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil Madazlı ve Ahmet Karabay görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde ise açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya atandı.

