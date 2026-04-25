Adalet Bakanlığı, faili meçhul suçlara ilişkin yürütülen çalışmaları genişleterek 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyasını yeniden incelemeye aldı. Söz konusu dosyalarda toplam 693 maktulün yer aldığı bildirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, ülke genelindeki adliyelerde yapılan tarama sonucunda belirlenen dosyalar için kapsamlı analiz süreci başlatıldı. İncelemelerin, kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarını kapsadığı ifade edildi.

Verilere göre, dosya ve maktul sayısı bakımından İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer aldı. İzmir'i 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon izledi. Giresun ve Tokat'ta 29'ar dosyada 32'şer maktul, Tekirdağ'da ise 29 dosyada 31 maktul tespit edildi.

Listede ayrıca Malatya'da 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş'ta 19 dosya ve 21 maktul, Çanakkale'de 17 dosya ve 28 maktul yer aldı. Bursa ve Düzce'de 16'şar dosyada 18'er maktul, Diyarbakır'da 17 dosyada 18 maktul, Uşak'ta 15 dosyada 17 maktul, Elazığ ve Kütahya'da ise 15'er dosyada 15'er maktul bulunduğu belirtildi. Ankara ve İstanbul'da ise 10'ar dosya ve 10'ar maktulün incelemeye alındığı kaydedildi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın, Cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordinasyon içinde çalışarak dosyaların sistematik biçimde analiz edilmesini sağlayacağı, teknik ve kriminal yöntemler konusunda rehberlik sunacağı ifade edildi. Çalışmalar kapsamında, delil yetersizliği veya delillerin karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaların yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin açıklamasında, 'Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki delile bakar. Faili meçhul suçların cezasız kalmaması ve toplum vicdanının rahatlatılması için bu yeni birimi ihdas ettik. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemini inşa etmektir' ifadelerine yer verdi.

