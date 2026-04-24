Besni’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği, geniş katılımla gerçekleştirildi. Besni Mehmet Erdemoğlu Fakültesi Kampüsü’nde yapılan etkinlikte çocuklar ve aileler bir araya geldi. Gün boyunca süren programda çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak bayram sevincini yaşadı. Etkinlik alanında düzenlenen aktivitelerle birlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, ailelerin de yoğun katılım sağladığı görüldü. Program boyunca ortaya çıkan görüntüler, bayramın çocuklar için ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

2000 Çocuğa Uçurtma Dağıtıldı

Etkinlik kapsamında yaklaşık 2000 çocuğa uçurtma dağıtıldı. Çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak etkinliğe renk kattı.

Renkli Etkinlikler Düzenlendi

Programda yüz boyama etkinlikleri, oyunlar ve çeşitli gösteriler yer aldı. Çocuklar gün boyunca farklı etkinliklerle vakit geçirdi.

Protokol Katılım Sağladı

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk de etkinliğe katıldı. Program alanında çocuklarla bir araya gelindi.

Başkan Alkan’dan Açıklama

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek çocukların mutluluğunun önemine dikkat çekti.

Bayram Coşkusu Şehre Yansıdı

Etkinlik boyunca çocuklar ve aileler bayram sevincini birlikte yaşadı. Gökyüzüne bırakılan uçurtmalarla alanda renkli görüntüler oluştu.

