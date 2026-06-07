Kahramanmaraş'ta düzenlenen III. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, depremden etkilenen illerden kadın girişimcileri bir araya getirdi. Adıyamanlı kadınların da stant açtığı organizasyonda, el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşurken üretim ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Adıyamanlı kadınlar, 'Acımız ortak, gücümüz bir' mesajıyla üretim ve dayanışmanın gücünü sergiledi. ,Kahramanmaraş'ta düzenlenen III. Kadın Emeği Alışveriş Festivali kapılarını açtı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan şehirlerde kadın emeği ve dayanışma ön plana çıktı. Piazza AVM'de gerçekleştirilen festival, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerini bir araya getirdi. 149 stantta sergilenen el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşurken, gıdadan ev tekstiline, bijuteriden el sanatlarına kadar geniş bir üretim yelpazesi dikkat çekti.

Açılışa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Festivalin ruhunu yansıtan açıklamayı yapan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadınların dayanışma gücüne dikkat çekerek, 'Acımız ortak ama gücümüz de bir. Üreterek, paylaşarak ve birbirimize destek olarak yaralarımızı sarıyoruz' dedi.

Adıyaman'dan festivale katılan ADIPAYAM Kadın Kooperatifi üyesi Mehtap Binzet ise kadınların üretimle yeniden hayata tutunduğunu belirterek, 'Kadınlar ne kadar çok üretimde yer alır ve ekonomik güç kazanırsa aile de o kadar güçlü olur' ifadelerini kullandı.

Vali Mükerrem Ünlüer, festivalin bölgesel bir dayanışma platformuna dönüştüğünü ifade ederken, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise organizasyonun kadın girişimciler için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Etkinliğe katılan televizyon programlarıyla tanınan Derya Baykal da stantları gezerek kadın girişimcilerle bir araya geldi ve destek mesajı verdi.

Protokol üyeleri festival alanında stantları ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti. El emeği ürünler, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesinin ve üretim gücünün sembolü olarak öne çıktı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE