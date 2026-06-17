Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Ö. (18) yönetimindeki 02 BC 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Ali Ö. ile araçta bulunan Ronya Ö. (18), Zübeyde Y. (19), Mehmet T. (18) ve Mustafa O. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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