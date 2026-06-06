Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Yenişehir İlkokulu ile Yenişehir Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, öğrenci, veli ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yukarı Çöplü Deprem Konutları yerleşkesinde düzenlenen programda hem kültürel etkinlikler hem de yemek yarışması büyük ilgi gördü.

Program kapsamında 20 velinin katıldığı yemek yarışmasında birbirinden farklı yöresel lezzetler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yarışmada Songül Arkçi'nin hazırladığı içli köfte 75 puan alarak birinci olurken, Fatma Kökpınar'ın Antep yuvalaması 57 puanla ikinci, Filiz Aripak'ın sarma dolması ise 55,4 puanla üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara bir gram altın, tencere seti ve kahve makinesi hediye edildi.

Etkinliğe Yukarı Çöplü Deprem Konutları yerleşkesinde yaşayan vatandaşlar, veliler ve bölge halkı katıldı. Gece boyunca tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, palyaço gösterileri ve ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden beğeni topladı.