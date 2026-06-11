Ziyaret kapsamında karakolun sorumluluk bölgesindeki genel asayiş durumu, yürütülen güvenlik faaliyetleri ve vatandaşların huzur ile güvenliğine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Küçük, fedakârca görev yapan jandarma personeline başarı dileklerini iletti.

'Fedakârca Görev Yapan Personelimize Minnettarız'

Vali Küçük, yaptığı değerlendirmede, jandarma teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını vurguladı.

'Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan jandarma personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE