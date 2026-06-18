Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak başta olmak üzere İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın iç bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Batı Akdeniz'de Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur, İç Anadolu'da Eskişehir, Çankırı ve Konya'nın batı kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri de yağışın etkili olmasının beklendiği bölgeler arasında yer aldı.

Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak tahmin edilirken, Doğu Anadolu'da Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, güncel hava durumu tahminleri ile resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

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Kaynak : PERRE