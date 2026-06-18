Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine yönelik başvuruların devam ettiğini duyurdu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, belirlenen şartları taşıyan kooperatif ve birliklerin sisteme başvurarak çeşitli destek ve avantajlardan yararlanabileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 1163 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler, 5996 Sayılı Kanun kapsamındaki ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile 5200 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tarımsal üretici birlikleri derecelendirme sistemine başvuru yapabilecek.

Derecelendirme sistemine dahil olan örgütlerin tarımsal desteklerden öncelikli yararlanma, kredi faizlerinde indirim, karar alma süreçlerine katılım ve Bakanlık tarafından düzenlenen organizasyonlarda yer alma gibi çeşitli avantajlar elde edebileceği belirtildi.

Başvuruların Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesi Sistemi (TODES) üzerinden gerçekleştirileceği, başvuru sahiplerinin e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabileceği ifade edildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların 5 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, şartları taşıyan kooperatif ve birliklerin başvuru sürecini zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.

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Kaynak : PERRE