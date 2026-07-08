Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarla ve bahçelerinde bitki koruma ürünü olarak bilinen zirai ilaçları kullanacak üreticilere belge uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi” bulunmayan üreticilerin kendi tarla ve bahçelerinde zirai ilaç uygulaması yapamayacağı bildirildi. Belgenin güvenilir gıda üretiminin sağlanması, insan sağlığının korunması ve çevreye yönelik risklerin azaltılması amacıyla yasal zorunluluk taşıdığı belirtilirken, üreticilerin gerekli evraklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceği açıklandı. Üreticilerden zirai ilaç uygulamalarını yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sürdürebilmeleri için belgelerini almaları istendi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bitki koruma ürünlerini uygulayacak üreticilerin “Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi” sahibi olması gerektiği belirtildi.

Belgesi bulunmayan üreticilerin tarla ve bahçelerinde bitki koruma ürünü uygulayamayacağı ifade edilirken, uygulama belgesinin güvenilir gıda üretimi, insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Belge almak isteyen üreticilerin başvuru sırasında kimlik fotokopisi, ÇKS Belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf hazırlaması gerekiyor.

Başvuruların Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği bildirildi. Üreticilerin belgelerini alarak üretim faaliyetlerini yasal mevzuata uygun şekilde sürdürmeleri istendi.