Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yasal izinli deneme parselinde salep hasadı gerçekleştirildi. Doğadan toplanması yasak olan ve koruma altında bulunan salep bitkisinin kontrollü üretim yoluyla yaygınlaştırılması amaçlanırken, üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması da hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin takibinde sürdürülen çalışma kapsamında 50 metrekarelik deneme alanında yetiştirilen salep bitkilerinin hasadı yapıldı. Yüksek katma değerli ürünler arasında yer alan salebin kontrollü üretim modeliyle çiftçilere örnek olması planlanıyor.

Yetkililer, doğadan toplanması yasak olan salebin tarımsal üretim yoluyla çoğaltılmasının hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de ekonomik üretimin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, salep üretiminin izinli ve kontrollü şekilde yaygınlaştırılmasının doğal kaynakların korunması açısından önemli olduğunu ifade etti. Akkan, aynı zamanda üreticilerin yüksek katma değerli ürünlere yönelmesinin kırsal kalkınmaya katkı sunacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, salep üretimine yönelik çalışmaların ilerleyen dönemlerde daha geniş alanlarda sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'da tarım ve üretim alanında yürütülen çalışmaları takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.