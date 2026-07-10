Adıyaman'da hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hastalıktan ari işletmelere yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mahmut Ateş, kentte faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelerden birini ziyaret ederek yürütülen uygulamaları yerinde inceledi. İşletmedeki hayvan sağlığı şartları, biyogüvenlik tedbirleri ve hastalıktan arilik için uygulanan kriterler değerlendirilirken, işletme yetkilileriyle mevcut çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, ari işletmelerin sağlıklı hayvan yetiştiriciliği, güvenilir hayvansal üretim ve kaliteli damızlık yetiştiriciliğine sunduğu katkılar ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Akkan, Adıyaman'daki ari işletme sayısının artırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mahmut Ateş, kentteki ari işletmelerden birine ziyarette bulundu.

İşletmenin mevcut durumu sahada incelenirken hayvan sağlığı, biyogüvenlik uygulamaları ve hastalıktan arilik kriterleri değerlendirildi. İşletme yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akkan ve Ateş, uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığının korunmasındaki yeri ile güvenilir hayvansal üretimin artırılmasına sağladığı katkılar değerlendirildi. Kaliteli damızlık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve sağlıklı üretim şartlarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, hastalıktan ari işletmelerin hayvancılık sektörünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Akkan, Adıyaman'da hastalıktan ari işletme sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE