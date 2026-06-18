AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Adıyaman’da devam eden yatırımlar ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ankara’da gerçekleşen görüşmede, kent genelinde sürdürülen ulaşım ve altyapı yatırımlarının mevcut durumu değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve Adıyaman’ın öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmede, şehrin ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile altyapı alanında devam eden yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Adıyaman’ın gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde durulurken, kentin ihtiyaç duyduğu yatırımlar da gündeme geldi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın geleceğine ilişkin önemli konuları Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile değerlendirdiklerini ifade etti. Alkayış, kente sağlanan destekler ve devam eden yatırımlardan dolayı Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

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