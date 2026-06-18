Türk Polis Teşkilatı Farkındalık, Moral ve Motivasyon Projesi kapsamında Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Adıyaman’da emniyet personeliyle bir araya geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, mesleki deneyimler ve kurumsal aidiyet konuları ele alındı.

Seminere Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Programda konuşan Ahmet Sula, görev hayatı boyunca edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşırken, farkındalık, motivasyon ve mesleki sorumluluklar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda personelin moral ve motivasyonunu desteklemeye yönelik mesajlar verildi. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen seminerde, mesleki yaşamdan örnekler ve kurumsal birlikteliğin önemine ilişkin paylaşımlar da yer aldı.

Program, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırıldığı bölümün ardından tamamlandı.

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