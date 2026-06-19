Adıyaman’da proje kültürünün geliştirilmesi ve öğretmenlerin proje üretme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen “Yapay Zekâ Destekli Proje Yazma Eğitimi” başarıyla tamamlandı. Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Öğretmen Proje Akademisi tarafından gerçekleştirilen eğitim programında öğretmenler, proje hazırlama süreçlerini uygulamalı olarak öğrenirken yapay zekâ araçlarının proje yazımında nasıl kullanılabileceği konusunda da bilgi sahibi oldu. Üç gün süren eğitim boyunca katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de proje geliştirme süreçlerini uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında öğretmenlere proje fikri geliştirme, ihtiyaç ve problem analizi, hedef belirleme, faaliyet planlama, sürdürülebilirlik, yaygın etki ve değerlendirme kriterleri gibi konularda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimin dikkat çeken bölümlerinden birini yapay zekâ destekli uygulamalar oluşturdu. Katılımcılara, yapay zekâ araçlarının proje hazırlama süreçlerinde nasıl etkin kullanılabileceği örnek çalışmalar üzerinden anlatıldı.

Eğitim, Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verildi. Program süresince öğretmenler hem proje hazırlama teknikleri konusunda bilgi edinme hem de yapay zekâ destekli araçlarla kendi proje fikirlerini geliştirme imkânı buldu.

Katılımcılar, eğitim sonunda proje yazımına ilişkin bakış açılarının geliştiğini ifade ederek edindikleri bilgi ve deneyimlerin ilerleyen süreçte hazırlayacakları projelere katkı sağlayacağını belirtti.

Bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenen eğitim sürecinde öğretmenler örnek proje metinleri üzerinde değerlendirmeler yaparken çeşitli proje taslakları da hazırladı.

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren eğitim programının, Adıyaman’da proje kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim alanında yenilikçi çalışmaların artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Öğretmen Proje Akademisi tarafından yürütülen çalışmalarla öğretmenlerin proje üretme becerilerinin geliştirilmesi, okullarda yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve Adıyaman’ın eğitim alanında güçlü projelerle öne çıkan şehirlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor.