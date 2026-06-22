Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Babalar Günü kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların özel gün sevincine ortak oldu.

Program kapsamında ilk olarak Kâhta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Atıcı'yı görev başında ziyaret eden Başkan Hallaç, oğlu ile birlikte hazırlanan sürprizde yer aldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Hallaç, emekleriyle hem ailelerine hem de şehre katkı sunan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü programı çerçevesinde AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi ile birlikte engelli vatandaşlar, yaşlılar ve aile büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Hallaç, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde büyüklerin hayır dualarını alan Başkan Hallaç, toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunda babaların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Hallaç, 'Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan çalışma arkadaşımız İbrahim Atıcı'ya oğlu ile birlikte sürpriz yaparak Babalar Günü'nü kutladık. Bu anlamlı buluşmada mutluluğuna ortak olduk. AK Parti Kâhta İlçe Başkanımız Sayın Gafar Çelebi ile birlikte başta engelli babalarımız olmak üzere kıymetli büyüklerimizi ve yaşlılarımızı ziyaret ederek Babalar Günü'nü tebrik ettik. Babalarımızın hayır dualarını aldık, taleplerini ve düşüncelerini dinledik. Ömürlerini ailelerine adayan, fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm babalarımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ettik. Gelecek nesillere daha güzel bir Kâhta bırakmak, büyüklerimizin emeklerine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Babalar Günü'nün sadece bir kutlama günü olmadığını ifade eden Başkan Hallaç, babaların toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, 'Babalarımızın duası, desteği ve emeği en büyük gücümüzdür. Bu vesileyle tüm babalarımızın ve baba yüreği taşıyan büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE