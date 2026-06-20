Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kahta’nın önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi’nde başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor. Birden fazla mahalleyi birbirine bağlayan caddede yürütülen çalışmalarla hem yol kalitesinin artırılması hem de uzun yıllar kullanılabilecek güçlü bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni Mahalle, Fatih Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Fırat Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’ni kapsayan Atatürk Caddesi’nde mevcut asfalt yüzeyi freze makineleriyle kaldırılarak yol zemini yeniden düzenleniyor.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serimi öncesinde zemin güçlendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Böylece daha sağlam ve uzun ömürlü bir yol altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesi güzergâhlarında sıcak asfalt serimi tamamlanırken, caddenin diğer bölümlerinde freze ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kalan etaplarda da sıcak asfalt serimi yapılacak ve Atatürk Caddesi baştan sona yenilenmiş olacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Atatürk Caddesi’nin ilçe ulaşımı açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Başkan Hallaç, “Kahta’mızın en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece yol yüzeyini yenilemek değil, uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor” dedi.

Kahta Belediyesi’nin ilçe genelinde ulaşım ağlarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceği bildirildi.