Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Herkes İçin Engelsiz Plaj” ve “İyi, Temiz ve Adil Gıda Erişimi” projeleri, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2026 Akıllı Turizm Başkenti En İyi Uygulamalar Raporu’nda örnek uygulamalar arasında gösterildi. Turizmde erişilebilirlik ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarla öne çıkan Muğla, Avrupa genelinde dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.

Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürlüğü (DG MOVE) tarafından hazırlanan raporda, Muğla’nın iki farklı alandaki uygulaması “En İyi Uygulama” kategorisinde değerlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Herkes İçin Engelsiz Plaj” projesi, erişilebilirlik alanındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Finlandiya'nın Tampere kentiyle birlikte örnek uygulama olarak raporda yer aldı.

Raporda, özel yürüyüş yolları, denize ulaşımı sağlayan rampalar, yönlendirici tabelalar, amfibi sandalyeler ve erişilebilir tuvaletlerin yer aldığı plajların engelli bireylerin denize güvenli ve rahat erişimine katkı sağladığı belirtildi.

Muğla genelinde 8 ilçede hizmet veren toplam 23 erişilebilir plajın, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmasına imkan sunduğu ifade edildi.

Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı Da Rapora Girdi

Avrupa Komisyonu raporunda kültürel miras ve yenilikçilik kategorisinde değerlendirilen Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı da dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Muğla Tanıtım Platformu tarafından “iyi, temiz ve adil gıda erişimi” anlayışıyla kurulan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşları arasında bulunduğu proje, yerel üretici ile tüketici arasında kültürel bağ kuran önemli bir model olarak gösterildi.

Raporda ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali’nin yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sunduğu vurgulandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri, atölyeler, konserler ve geleneksel düğün ritüellerinin kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Başkan Aras’tan Değerlendirme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda iki projenin örnek uygulama olarak gösterilmesinin kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Aras, erişilebilir turizm anlayışıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ettiklerini, yerel üreticileri destekleyen projelerle de Muğla’nın kültürel değerlerini geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Muğla’nın sürdürülebilir turizm, erişilebilirlik ve kültürel miras alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulmasının kendilerini motive ettiğini belirten Aras, bu alandaki yatırımların devam edeceğini söyledi.