Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın karıştığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada faillerin yakalandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin koordineli operasyonuyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde operasyon gerçekleştirdi.

23.05.2026 tarihinde Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemelerde, olayın faili olduğu belirlenen ve suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. ile birlikte hareket eden 3 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla gözaltı

Şüphelilerden E.T.Ç. ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen T.D., Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

