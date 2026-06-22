MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Selçuk Aslancan, yaptığı açıklamada parti içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya platformlarında ya da farklı ortamlarda tartışılacak bir parti olmadığını belirten Aslancan, istişare kültürünün parti geleneğinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Partiye gönül veren herkesi ortak değerler etrafında kenetlenmeye davet eden Aslancan, birlik ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, açıklamasında parti içindeki görüş alışverişlerinin ve değerlendirmelerin doğru zeminde yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

Aslancan, konuşulacak ve değerlendirilecek konuların adresinin parti teşkilatları olduğunu ifade ederek, herkesin daha dikkatli ve sorumlu hareket etmesi gereken bir dönemden geçildiğini söyledi.

Parti kapısının lidere ve davaya gönül veren herkese açık olduğunu belirten Aslancan, MHP çatısı altında bulunmanın önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Açıklamasında birlik ve dayanışma mesajları veren Aslancan, tüm gönüldaşlarını ve hemşerilerini Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında birlikte hareket etmeye davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklü değerlerine vurgu yapan Aslancan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti.