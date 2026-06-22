Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yapay zekâ teknolojilerinin hayatın her alanında etkisini artırdığı bir dönemde, teknolojik gelişmeler kadar insani değerlerin korunmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Yapay zekânın çalışma hayatından eğitime, iletişimden günlük yaşama kadar birçok alanda dönüşüm oluşturduğunu belirten Aydın, geleceğin dünyasında empati kurabilen, sorumluluk alabilen ve etik karar verebilen bireylerin daha fazla önem kazanacağını ifade etti. Teknolojinin insanı değil, insanın teknolojiyi yönlendirmesi gerektiğini belirten Aydın, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde ahlaki ve vicdani değerlerini koruyan nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yapay zekâ teknolojilerinin çalışma hayatından eğitime, iletişimden günlük yaşama kadar birçok alanda köklü değişimlere yol açtığını belirtti.

Yapay zekâ çağında insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli meselenin teknolojinin gelişmesi değil, insanın insani ve ahlaki değerlerini koruyabilmesi olduğunu ifade eden Aydın, "Teknoloji gelişirken insan da gelişiyor mu? Asıl üzerinde durmamız gereken soru budur" dedi.

Bilginin tek başına üstünlük olmaktan çıktığı yeni dönemde empati kurabilen, sorumluluk alabilen ve etik karar verebilen bireylerin daha fazla önem kazanacağını belirten Aydın, geleceğin çalışma hayatında insanın değerini belirleyecek temel unsurun bu özellikler olacağını söyledi.

Aydın, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük riskin makinelerin insan gibi düşünmeye başlaması değil, insanların makine gibi yaşamaya başlaması olduğunu ifade ederek, merhamet ve vicdan gibi değerlerin korunması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Aydın, teknolojik ilerlemenin tek başına ahlaki ilerleme anlamına gelmediğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, teknolojiyi üreten ve bilgiyi yöneten nesiller kadar insani değerlerini koruyan bireylerin de geleceğin inşasında önemli rol üstleneceğini ifade etti.