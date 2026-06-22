Adıyaman'da hayata geçirilen "O Gönüllü Sensin" projesi kapsamında gençler ile yaşlılar aynı sofrada buluşarak anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen programda, farklı kuşaklardan vatandaşlar sohbet ederek hayat tecrübelerini paylaştı. Eğri Çayı Parkı'nda gerçekleştirilen buluşma, kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sunarken, samimi görüntülere de sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte 30 genç ile 30 yaşlı bir araya geldi.

Programda gençler ve yaşlılar karşılıklı sohbet ederek geçmişten günümüze uzanan yaşam deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, kuşaklar arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan ADEKS Başkanı Abdurrahman Şahin, gençlerin büyüklerin hayat tecrübelerinden faydalanmasının önemli olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlarla kuşaklar arasında gönül köprüleri kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje Koordinatörü Zeynal Şenlik ise proje kapsamında gençlere gönüllülük eğitimleri verildiğini söyledi. Şenlik, Gümüşkaya köyünde okul kütüphanesi kurulacağını, Kömür köyünde ise çocuklara oyuncak dağıtımı ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Etkinlik boyunca gençler, yaşlılara geçmiş yaşamları ve hayat tecrübeleriyle ilgili sorular yöneltirken, buluşma sıcak ve samimi görüntülerle tamamlandı.