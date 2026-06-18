CHP Kadın Kolları İl Başkanları tarafından hazırlanan ortak açıklama, Adıyaman’da CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arife Günül Yıldırım tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve mevcut yönetimin yanında oldukları belirtilirken, kadın örgütünün iradesine yönelik olduğu ifade edilen müdahalelere tepki gösterildi. Açıklamada, kadın örgütünün gücünü sandıktan, örgüt iradesinden ve demokratik süreçlerden aldığı vurgulanırken, demokratik yollarla seçilen yöneticilerin desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanları adına yapılan açıklamada, kadın örgütünün iradesinin çeşitli hukuki tartışmalar ve atama iddiaları üzerinden tartışmaya açılmasına karşı çıkıldı. Açıklamanın Adıyaman’daki bölümünü okuyan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arife Günül Yıldırım, kadın örgütünün kararlarını üyelerin ve delegelerin iradesi doğrultusunda aldığını belirterek, mevcut yönetimin yanında olduklarını söyledi.

Yıldırım, kadın örgütünün gücünü demokratik seçimlerden ve örgütlü mücadeleden aldığını belirterek, CHP kadın hareketinin yıllardır emek ve dayanışma temelinde büyüdüğünü ifade etti. Açıklamada, örgüt iradesinin korunmasının parti içi demokrasi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Ortak açıklamada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine destek mesajı verilirken, kadın örgütünün demokratik yollarla belirlediği yöneticilerin meşruiyetinin tartışmaya açılmasının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, kadın örgütünün bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların emek, dayanışma ve örgütlü mücadele anlayışıyla şekillendiği belirtilerek, kadınların siyasetteki temsili ve örgütlenme çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

CHP Kadın Kolları İl Başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır.

Bugün, ‘butlan’ gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün helal oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevden aldığını sananlara sesleniyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü olarak örgüt iradesini yok sayan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Kadınların emeğini ve demokratik tercihini tartışmaya açan girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın örgüt iradesiyle seçildiği belirtilerek, kadın örgütünün bu iradeye sahip çıkmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kadın örgütünün birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, örgütlü mücadelenin büyütülerek sürdürüleceği kaydedildi. Açıklamada, kadınların siyasette daha güçlü temsil edilmesi ve demokratik katılımın artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceği de belirtildi.

CHP Kadın Kolları İl Başkanları, açıklamanın sonunda örgüt iradesinin korunmasının önemine dikkat çekerek, demokratik süreçlerin ve parti içi dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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