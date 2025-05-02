"Bağımlılıkla mücadele devlet politikasıdır"

Konuşmasında tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve ekran bağımlılığı gibi çeşitli alanlarda yürütülen mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet olarak bağımlılığın her çeşidiyle mücadelede üzerimize düşen görev ve sorumlulukları tüm kurumlarımızla birlikte yerine getirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Yeşilay Forumu'nda bağımlılıkla mücadele ve CHP’li belediyelere sert eleştiriler

Erdoğan, yalnızca 2024 yılında zehir tacirlerine yönelik 48 bin 590 operasyon düzenlendiğini belirterek, “Evlatlarımızın canı, sağlığı ve hayatı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelere ve muhalefete eleştiri: “Meyhane zihniyeti”

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde CHP’li belediyeleri sert bir dille eleştirerek, sosyal tesislerin meyhaneye dönüştürüldüğünü ileri sürdü:

“Alkolü sembolleştirme politikası, muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor. Çağdaşlığı bilimde, teknolojide, kalkınmada değil, kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdan ve ferasetine havale ediyorum.”

Su fiyatları üzerinden de muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bedava su vadedenler şimdi suyun fiyatını 10 katına çıkardı ama içki fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Milli içki ayrandır” çıkışı ve hatırlatmalar

Erdoğan, geçmişte “Milli içkimiz ayrandır” dediği için eleştirildiğini hatırlatarak, geçmiş dönemlerde alkolün bir modernleşme göstergesi olarak sunulmasına da tepki gösterdi. 28 Şubat sürecine atıfla, “İçki kullanmadığı için insanların fişlendiği dönemler yaşandı” dedi.

“Gençleri ekran, alkol ve uyuşturucudan koruyacağız”

Gençlerin internet ve sosyal medya içerikleriyle hedef alındığını söyleyen Erdoğan, aileleri daha dikkatli olmaya çağırdı. “Alkol, uyuşturucu, sanal kumar gibi bağımlılıklar toplum yapımıza zarar veriyor. Bunlarla mücadele etmek zorundayız” diyen Erdoğan, LGBT gibi konuları da “sapkın akımlar” olarak nitelendirerek, yeni kuşakların korunması gerektiğini vurguladı.

“Uyuşturucunun, kumarın, alkolün, sigaranın ve bağımlılık yapan her türlü illetin gençlerimizin rengini soldurmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte bağımlılıkla mücadele edeceğiz.”

“Hayat tarzlarına müdahale etmeyeceğiz”

Erdoğan, konuşmasının sonunda, 23 yıllık iktidarları boyunca kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini vurguladı:

“Ne kimsenin yediğine içtiğine karışacağız ne de içkiyi modernlik simgesi olarak dayatan ideolojik bağnazlıklara teslim olacağız. Biz bunlarla oyalanmayacağız, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA