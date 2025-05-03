2025 yaz sezonu itibarıyla İstanbul’a yakınlığı, uygun fiyatlı konaklama alternatifleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Avşa Adası, ekonomik bir tatil arayanlar için cazibesini korumaya devam ediyor...

2025 Yazında Avşa Adası Apart Fiyatları Ne Kadar?

2025 yılında Avşa Adası’ndaki apart fiyatları, sezona, konuma ve apartın sunduğu imkanlara göre değişiklik gösteriyor. Haziran ayında sezon başında daha uygun olan fiyatlar, Temmuz ve Ağustos’ta en yüksek seviyeye ulaşıyor. Genel fiyat aralıkları ise şu şekilde:

2 kişilik standart bir apart daire : Gecelik 1.200 TL - 2.000 TL

: Gecelik Aile tipi 1+1 veya 2+1 apartlar : Gecelik 1.800 TL - 3.500 TL

: Gecelik Denize sıfır, balkonlu ve klimalı lüks apartlar: Gecelik 3.500 TL - 5.000 TL

Bu fiyatlara elektrik, su, klima ve Wi-Fi dahil oluyor. Ancak Avşadaki apartlar temizlik hizmeti veya ek yatak için ayrıca ücret talep edebiliyor. Bu nedenle rezervasyon öncesi hizmet detaylarını dikkatle incelemenizi öneririm.

Avşa'da Hangi Bölgede Hangi Apartlar Var?

Avşa Adası, her bütçeye ve tatil anlayışına hitap eden farklı bölgelerde apart konaklamaları sunuyor:

Merkez Bölgesi (İskeleye Yakın Konumlar)

Ulaşım açısından avantajlıdır. Market, restoran ve plajlara yürüyerek ulaşılabilir. Avşa'daki apart seçenekleri küçük aile işletmeleridir. Tavsiye edilen apartlar:

Uludağ Apart

Ertol Apart

Uğurlugül Pansiyon & Apart

Yiğitler Mahallesi

Daha sakin bir tatil isteyenler için idealdir. Plajlar genellikle daha az kalabalıktır. Doğa ile iç içe apartlar bu bölgede yaygındır. Bazı öneriler:

Sevim Apart

Ok Apart

Batu Suit

Ayşegül Apart

Melis Apart

Denize Sıfır Lüks Apartlar

Son yıllarda popülerleşen butik apart oteller kategorisindedir. Tam donanımlı mutfak, geniş balkon, deniz manzarası gibi avantajlarıyla konforu ön planda tutanlara hitap eder.

Ados Otel

Hotel Avşa

Avşa'da Apartta Konaklamanın Avantajları

Apartta konaklama, özellikle aileler, arkadaş grupları ve uzun süreli kalmak isteyenler için ekonomik ve esnek bir çözüm sunar. Kendi yemeğinizi hazırlayabilir, dilediğiniz saatte giriş-çıkış yapabilir, otel kurallarından bağımsız hareket edebilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler için bu özgürlük büyük avantaj sağlar.

Ben de 2024 yazında Avşa Adası’nda 7 günlük bir tatil yaptım. Denize 50 metre uzaklıktaki küçük bir apartta konakladım. Temizlik, sessizlik ve ev konforu açısından beklentimin çok üzerindeydi. Ancak önemli bir uyarı: Erken rezervasyon yapmanız şart! Özellikle bayram dönemlerinde apartlar haftalar öncesinden doluyor.

Ayrıca şu önerileri göz önünde bulundurun:

Google Haritalar ve Yorumlar : Gerçek kullanıcı yorumlarını inceleyin. Olumsuz yorumlara özellikle dikkat edin.

: Gerçek kullanıcı yorumlarını inceleyin. Olumsuz yorumlara özellikle dikkat edin. İletişim Kurun : Apart sahibine doğrudan ulaşarak klima, mutfak, çarşaf gibi detayları sorun.

: Apart sahibine doğrudan ulaşarak klima, mutfak, çarşaf gibi detayları sorun. Kontrat veya Fatura Talep Edin: Güvenliğiniz için resmi belge almayı unutmayın.

Özet olarak; Avşa Adası, 2025 yılında da uygun fiyatlı apart konaklama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Eğer bütçenizi aşmadan, doğayla iç içe, özgür ve huzurlu bir tatil planlıyorsanız apartlar sizin için ideal seçenek. Özellikle merkez dışındaki bölgelerde konaklayarak hem kalabalıktan uzaklaşabilir hem de adanın gerçek dokusunu deneyimleyebilirsiniz.