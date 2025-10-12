Siyaset, halk için yapıldığında anlamlıdır.

Koltuğu korumak için değil, halkın hayatını kolaylaştırmak için yapılmalı.

İktidar hırsıyla değil, hizmet aşkıyla yürünmeli.

Çünkü gerçek siyaset:

• Emeğin hakkını savunur,

• Halkın sesine kulak verir,

• Ayrıştırmaz, birleştirir.

Siyaset; rantla değil, vicdanla yapılırsa güzeldir. Fakat ne yazık ki,

Siyasette bir koltuk alan, bir daha bırakmak istemiyor.

Yol arkadaşlarına alan açmak, kadınlara fırsat tanımak ise çoğu zaman sadece lafta kalıyor.

Adıyaman ölçeğinde, yıllardır sahada olan biri olarak söylüyorum:

"Siyaset birlikte büyütülür."

Entrikalarla, kulis oyunlarıyla değil; mertçe, şeffaf ve örgütle omuz omuza yürünen bir anlayışla.

Kadının adı hâlâ yok siyasette.

Emek veren, mücadele eden, sahada ter döken kadınlar;

karar mekanizmalarında ya yok sayılıyor ya da geri planda bırakılıyor.

Üyesi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi,

Cumhurbaşkanı adayını üyelerin oyuyla belirledi.

Olası bir genel seçimde de milletvekili adayları için *tüm üyelerin katılımıyla bir önseçim şarttır.*

Bu;

• Partiyi büyütmenin,

• Emek verenlere hakkını teslim etmenin,

• Kırgınlıkları önlemenin,

• Samimiyeti gösterebilmenin yoludur.

Sn. Genel Başkanımız Özgür Özel’in önseçim konusundaki hassasiyetini biliyoruz.

Şimdi bu iradeyi birlikte güçlendirme zamanı.

Demokrasiye inanan bir partiysek, önce kendi içimizde demokrasiyi içselleştirmeliyiz.

Çünkü halkın sesine kulak vermeyen bir yapı, halkla iktidara yürüyemez.

#ÖnSeçimŞart

#CHP

#KadınınAdıOlsun

#DemokrasiİçeridenBaşlar